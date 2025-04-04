Windows 11 восстановила свою лидирующую позицию, в марте текущего года имея в своём активе 55.34%.

Свежая статистика от сервиса Statcounter, опубликованная чуть ранее, показала, что в целом Windows 10 обходит Windows 11 по доле пользователей, хотя отставание более новой ОС сокращается, а вот среди геймеров, зарегистрированных на площадке Steam, ситуация прямо противоположная, пишет издание Neowin.

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После февральского падения Windows 11 восстановила свою лидирующую позицию, в марте текущего года имея в своём активе 55.34%, что на 11.24% больше по сравнению с показателем за февраль, тогда как Windows 10 за месяц утратила 12.76% своей клиентской базы, довольствуясь долей 40.58%. Примечательно, что у Windows 7 также до сих пор есть поклонники, хоть их и мало — всего 0.11%.

В среде Linux среди геймеров платформы Steam наиболее популярным остаётся дистрибутив Arch Linux, в марте имеющий долю 0.23% и месячный прирост 0.09%, на втором месте располагается Linux Mint 22.1 с показателем 0.12%, а на третьем — Ubuntu Core 22 (0.1%).

В семействе macOS лидирующую позицию занимает macOS 15.3.1, установленная на 0.56% устройств и за месяц улучшившая свои показатели на 0.45%, на второй строчке размещается macOS 15.3.2 (0.25%), а на третьей — macOS 14.6.1 (0.07%).

В целом ОС Windows имеет долю 96.1%, дистрибутивы Linux установлены на 2.33% устройств, а macOS распространена на 1.58% ПК и ноутбуков.