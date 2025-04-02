Доля Windows 10 со временем уменьшается.

До окончания бесплатной официальной поддержки Windows 10 осталось всего несколько месяцев, и Windows 11 постепенно набирает всё большую долю пользователей, о чём свидетельствуют данные сервиса Statcounter за март текущего года, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

По данным, опубликованным на сайте Statcounter, доля Windows 11 в марте достигла нового исторического максимума, составив 42.66%, что на 4.53% выше по сравнению с показателем месяцем ранее и на 15.98% больше в годовом исчислении.

Хотя Windows 10 всё ещё лидирует по количеству пользователей, имея долю 54.23%, её позиции постепенно слабеют — за месяц ОС потеряла 4.43%, а за год лишилась 14.84% своих почитателей.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Конечно, с учётом того, что не все пользователи имеют желание переходить на Windows 11, тем более, что новая версия ОС предъявляет определённые минимальные требования к комплектующим, доля Windows 10 в ближайшие несколько месяцев вряд ли заметно упадёт. Кроме того, после окончания бесплатной поддержки в октябре текущего года Microsoft предлагает воспользоваться расширенной программой за дополнительную плату.

Интересно, что некоторые пользователи отдают предпочтение более старым версиям ОС — доля Windows 7 в марте составила 2.22%, показатель Windows XP достиг 0.33%, а Windows 8.1 была установлена на 0.28% ПК и ноутбуков.