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Запуск смартфона Samsung Galaxy S25 Edge может состояться позже, чем ожидалось
Новинка может дебютировать в мае или даже июне.

Несколько недель назад в сети Интернет появились слухи о том, что Samsung представит свой ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge в середине апреля, но в свежем материале издания ETNews говорится, что запуск новой модели откладывается, пишет сайт GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что дебют смартфона Samsung Galaxy S25 Edge был перенесён на май или июнь, причём запуск новинки обойдётся без специального мероприятия. По данным издания, причина задержки кроется в недавней смене руководства в подразделении Device eXperience, находящемся в составе компании Samsung.

Отмечается, что производитель уведомил о переносе запуска Galaxy S25 Edge на более поздний срок три основных телекоммуникационных компании в Южной Корее. Известный информатор Ice Universe также подтвердил факт задержки дебюта новой модели.

Кроме того, было подтверждено, что стартовая стоимость смартфона Samsung Galaxy S25 Edge в Южной Корее составит 1 500 000 южнокорейских вон (1022 доллара США) за версию с накопителем объёмом 256 ГБ. В более ранних слухах говорилось, что в Европе цена новинки будет начинаться от 1200-1300 евро за ту же конфигурацию.

#samsung galaxy s25 edge
Источник: gsmarena.com
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