Новинка дебютирует 4 апреля текущего года.

Уже через несколько дней компания Xiaomi выпустит свой новый доступный смартфон Poco C71, который уже появился на платформе Flipkart, по ряду характеристик соответствуя модели Redmi A5 с чипсетом Unisoc T7250, пишет издание GSMArena.

Смартфон Poco C71 оснащается большим 6.88-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, который, как отмечает производитель, является наиболее приятным для глаз в своём сегменте, что подтверждается наличием сертификата TUV Rheinland, указывающего на встроенный фильтр синего цвета и подсветку с минимальным мерцанием. Кроме того, дисплей отзывчив на касания влажными пальцами.

Новинка снабжена 6 ГБ оперативной памяти и чипсетом неназванной модели, о котором известно лишь то, что он восьмиядерный и набирает около 300 000 баллов в бенчмарке AnTuTu.

Основная камера новой модели, расположенная на задней панели, представлена 32-Мп датчиком, а селфи-камера в каплевидном вырезе на фронтальной панели имеет 8-Мп сенсор. Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор на 5200 мА·ч, который, по словам производителя, сохранит не менее 80% своей ёмкости после трёх лет использования. Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.

Источник фото: GSMArena

Смартфон имеет порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём и поставляется с предустановленной Android 15. Компания будет предоставлять обновления ОС в течение последующих двух лет и апдейты безопасности на протяжении четырёх лет.

В индийской рознице смартфон Poco C71 появится 4 апреля в 12:00 по местному времени и будет стоить около 7000 рупий (80 долларов США).