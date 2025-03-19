Компания рекомендует перейти на Windows 11.

Компания Microsoft продолжает подталкивать своих клиентов, использующих Windows 10, к обновлению до Windows 11 — как сообщает издание Windows Latest, совсем недавно софтверный гигант принялся рассылать письма по электронной почте, чтобы напомнить об окончании бесплатной поддержки Windows 10 через несколько месяцев.

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Помимо указания того, что после 14 октября 2025 года пользователи Windows 10 более не смогут бесплатно получать обновления для своей ОС, в письме Microsoft упоминает о том, что устройством можно будет пользоваться и далее, но апдейты приходить не будут, поэтому рекомендуется перейти на более новую Windows 11, которая имеет целый ряд защитных функций и приложений.

Кроме того, софтверный гигант рекомендует ознакомиться с дополнительными преимуществами Windows 11, перейдя по ссылке, а в случае, если клиент предпочитает оставаться на Windows 10, использовать OneDrive для создания резервных копий.

Интересно, что в письме Microsoft не коснулась темы расширенной поддержки Windows 10, благодаря которой обычные пользователи данной ОС смогут получать апдейты безопасности в течение двенадцати месяцев, заплатив дополнительные 30 долларов, тогда как корпоративным клиентам будет доступна программа на три года, которая потребует более заметных трат.