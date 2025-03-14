Пользователи сообщают о старте развёртывания предварительной версии для ряда моделей серии Galaxy S23.

Несколько дней назад стало известно, что Samsung собирается расширить список мобильных устройств, для которых будет доступна предварительная версия One UI 7 — чуть ранее к серии Galaxy S24 присоединились модели Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а сейчас настал черёд ряда смартфонов серии Galaxy S23, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что в настоящее время обладатели смартфонов линейки Galaxy S23 делятся скриншотами, подтверждающими факт развёртывания обновления One UI 7 beta для разблокированных моделей Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Отмечается, что владельцы Galaxy S23 FE такой привилегии оказались лишены.

Обновление повышает версию ОС до Android 15, One UI до 7.0, имеет патч безопасности от 1 марта текущего года и размер 4.7 ГБ. Для получения апдейта необходимо зарегистрироваться через приложение Samsung Members.

К настоящему моменту известно, что обновление One UI 7 beta для указанных выше моделей доступно для пользователей из Индии, США, Южной Кореи и Великобритании.

Ожидается, что Samsung приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7 в апреле текущего года. Кроме того, чуть ранее в сети Интернет появилась информация, что компания уже тестирует One UI 8 на базе Android 16.