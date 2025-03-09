Обновление может выйти раньше, чем предполагалось.

Несмотря на затянувшийся процесс запуска One UI 7, который в настоящее время находится на стадии предварительного тестирования, компания Samsung уже работает над следующей версией оболочки, One UI 8, пишет издание GSMArena со ссылкой на сообщение информатора Tarun Vats.

Источник фото: Gizmochina

Информатор сообщает, что на сервере Samsung был обнаружен тестовый билд One UI 8 версии S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1, предназначенный для смартфонов серии Galaxy S25. Отмечается, что разработка One UI 8 на базе Android 16 началась на два месяца раньше, чем обычно.

С учётом того, что Google планирует выпустить стабильную версию ОС Android 16 во втором квартале текущего года, более ранний период работы над One UI 8 вполне объясним.

Возможно, Samsung сможет учесть ошибки, допущенные в процессе разработки и развёртывания One UI 7, и последующая итерация прошивки, One UI 8, дебютирует к концу текущего года.