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Сайт сертификации раскрыл наличие у Samsung Galaxy S25 Edge батареи на 3786 мАч
Ультратонкий корпус, судя по всему, стал ограничивающим фактором.

По мере приближения даты официального запуска ультратонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge в сети Интернет появляется всё больше данных о характеристиках новинки — ранее стало известно о весе, диагонали экрана и других спецификациях модели, чуть позже появились данные о стоимости смартфона, а сейчас датский сайт сертификации раскрывает ёмкость аккумулятора новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как и предполагалось, смартфон Samsung Galaxy S25 Edge будет оснащаться аккумуляторной батареей весьма скромной ёмкости — согласно данным сайта сертификации, новинка получит аккумулятор на 3786 мА·ч, что в маркетинговых материалах может быть указано как 3900 мА·ч.

В более ранней утечке говорилось, что толщина устройства составит всего 5.84 мм, что, судя по всему, и стало ограничивающим фактором для инженеров Samsung относительно ёмкости батареи.

Кроме того, в сообщениях, опубликованных информаторами ранее, утверждается, что смартфон обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, двойной камерой на задней панели, включая 200-Мп датчик, и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Ожидается, что дебют ультратонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge состоится в следующем месяце.

#samsung galaxy s25 edge
Источник: gsmarena.com
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