Анонс новинки ожидается в апреле.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация о том, что стоимость предстоящего ультратонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge будет примерно соответствовать ценнику Galaxy S25+, а свежая утечка вносит некоторые коррективы, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что в Южной Корее смартфон Samsung Galaxy S25 Edge появится со следующими ценниками — версия, оснащённая накопителем на 256 ГБ, будет стоить 1 500 000 южнокорейских вон (1030 долларов США), а вариант с хранилищем на 512 ГБ будет предлагаться за 1 630 000 южнокорейских вон (1120 долларов США). Отмечается, что конфигурации с 1 ТБ постоянной памяти не предусмотрено.

Если утечка соответствует действительности, новинка по стоимости займёт место между Galaxy S25+, который был оценён в 1 353 000 южнокорейских вон (930 долларов США) за версию с аналогичным объёмом накопителя, и Galaxy S25 Ultra со стартовой ценой 1 698 400 южнокорейских вон (1167 долларов США).

На первом этапе в мае, когда начнутся продажи Galaxy S25 Edge, как сообщается, Samsung ограничится партией в 40 000 единиц, тогда как в последующие недели объёмы производства будут увеличиваться. К сожалению, неизвестно, относятся ли эти цифры к глобальному рынку, или ограничиваются Южной Кореей.

Ожидается, что официальная презентация ультратонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge состоится в середине следующего месяца.