Смартфон появится в продаже 12 марта.

Компания Vivo представила свой новый доступный смартфон Vivo T4x, обладающий батареей большой ёмкости, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo T4x оснащается 6.72-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки имеется 50-Мп основная камера и динамическая подсветка, способная работать в режиме индикатора уведомлений и обеспечивать дополнительное освещение в портретном режиме, а на фронтальной стороне в отверстии дисплея размещается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея большой ёмкости, достигающей 6500 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Новинка поставляется с предустановленной Funtouch 15 на базе Android 15.

Источник фото: GSMArena

Модель имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64, сертификат прочности MIL-STD-810H и два слота для сим-карт. Устройство предлагается в голубом (Marine Blue) и фиолетовом (Pronto Purple) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Vivo T4x в индийской рознице составляет 13 999 рупий (160 долларов США) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 8 ГБ+128 ГБ предлагается за 14 999 рупий (172 доллара США), а конфигурация 8 ГБ+256 ГБ стоит 16 999 рупий (195 долларов США). В продажу новинка поступит 12 марта текущего года.