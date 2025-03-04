Новинки обладают рядом отличительных особенностей.

Компания Ulefone представила на международной выставке MWC 2025 сразу три новые модели своих защищённых смартфонов: Armor 34 Pro, Armor 33 Pro и Armor Mini 4, пишет издание GSMArena.

Модель Ulefone Armor 34 Pro оснащается 6.95-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки располагается тройная камера, включающая в себя 50-МП основной датчик, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и камеру ночного видения с разрешением 64 Мп.

Питает устройство аккумуляторная батарея, обладающая внушительной ёмкостью, достигающей 25 500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Новинка имеет класс защиты IP68/IP69K/MIL-STD-810H.

Также смартфон снабжается встроенным мобильным проектором на 150 лм и светодиодной вспышкой на задней панели на 1200 лм. Работает новинка под управлением Android 14 и поставляется с рядом фирменных приложений от Ulefone.

Защищённый смартфон Ulefone Armor 33 Pro снабжён 6.95-дюймовой LCD-панелью с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7300X, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Набор камер на задней панели аналогичен модели Armor 34 Pro — новинка располагает 50-Мп основным модулем, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и 64-Мп камерой ночного видения. Параметры аккумулятора также идентичны — ёмкость батареи составляет 25 500 мА·ч, а мощность быстрой зарядки достигает 66 Вт.

При этом Armor 33 Pro не имеет встроенной светодиодной вспышки и проектора, а отличительной особенностью устройства является наличие 3.4-дюймового LCD-дисплея на задней панели и динамика на 118 дБ. Устройство поставляется с Android 14 и набором предустановленных приложений Ulefone.

Модель Ulefone Armor Mini 4 представляет собой защищённый телефон с физическими кнопками, оснащённый 2.8-дюймовым TFT-экраном, 64 МБ оперативной и 128 МБ постоянной памяти. Помимо прочного корпуса, новинка имеет встроенное FM-радио с функцией громкой связи, слот для карт памяти microSD и поддержку стандарта 4G. Питает устройство батарея на 2100 мА·ч.

Источник фото: GSMArena

Стоимость и доступность новых моделей Ulefone в настоящее время не разглашается, хотя в продаже новинки ожидаются в ближайшее время.