Видеокарты были протестированы в тестах 3DMark.

Запуск новой линейки игровых видеокарт GeForce RTX 50 нельзя назвать слишком удачным, так как потенциальные покупатели столкнулись с нехваткой GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в магазинах, а обладатели новинок жалуются на слабое увеличение производительности по сравнению с моделями предшествующих поколений и рядом проблем даже после установки свежих драйверов, а некоторые даже столкнулись с оплавлением кабелей питания.

Источник фото: Nvidia

Дебютирующие через несколько дней GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070, возможно, исправят ситуацию. Новинки от Nvidia будут конкурировать с моделями Radeon RX 9070 XT и RX 9070, поэтому журналисты издания Neowin подготовили материал, сравнивающий быстродействие конкурирующих видеокарт в бенчмарках 3DMark, исходя из появившихся в сети Интернет утечек.

На представленных графиках показано, что в тесте трассировки лучей Speed Way при разрешении 1440p видеокарта GeForce RTX 5070 Ti обходит Radeon RX 9070 XT на 21 %, тогда как в бенчмарке Time Spy Extreme, демонстрирующем производительность растеризации, уступает модели от AMD около 7 %.

Источник фото: Neowin

Чуть ранее видеокарты Radeon RX 9070 XT были замечены на сайте Amazon со стартовой стоимостью 750 долларов США, что соответствует рекомендованному ценнику GeForce RTX 5070 Ti.

Дебют GeForce RTX 5070 Ti должен состояться 20 февраля, тогда как видеокарты серии Radeon RX 9070 будут анонсированы 28 февраля, а в продажу поступят в начале марта.