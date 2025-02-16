Запуск новинок состоится 6 марта.

До официального запуска новой серии игровых видеокарт AMD Radeon RX 9070 осталось ещё несколько недель, но ряд магазинов уже добавили предварительные ценники новинок на свои сайты — чуть ранее данными о стоимости моделей Radeon RX 9070 XT и RX 9070 поделились канадские ритейлеры, а сейчас то же самое делает площадка Amazon.

XFX Radeon RX 9070 SWIFT White. Источник фото: VideoCardz/Bullslab

Как сообщает издание Tom's Hardware, на сайте Amazon были размещены ценники нескольких моделей видеокарт серии Radeon RX 9070 от XFX, которые и были замечены информатором momomo_us. К сожалению, нет явного указания, относятся ли цены к канадскому отделению Amazon или площадке, действующей на территории США, но стоимость новинок намекает на второй вариант.

Список включает в себя пять моделей и выглядит следующим образом:

XFX Swift RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition — 650 долларов США

XFX Swift RX 9070 XT Triple Fan Gaming Edition — 750 долларов США

XFX Quicksilver RX 9070 XT Gaming Edition — 770 долларов США

XFX Mercury RX 9070 XT OC Gaming Edition — 820 долларов США

XFX Mercury RX 9070 XT OC Magnetic Air Edition — 850 долларов США

Также на сайте Amazon была указана дата запуска линейки Radeon RX 9070 — новинки дебютируют 6 марта, что подтверждает предыдущие утечки.

Учитывая, что Radeon RX 9070 XT должна соперничать с GeForce RTX 5070 Ti, цены выглядят вполне конкурентоспособно. Теперь AMD стоит позаботиться о достаточных поставках своих видеокарт, чтобы не повторить ошибку Nvidia, не справившейся с повышенным спросом.