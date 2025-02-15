Специалисты изучили вопрос выхода из строя кабелей питания.

Последние несколько дней в сети Интернет появилось несколько сообщений от владельцев видеокарт GeForce RTX 5080 и RTX 5090, которые столкнулись с оплавлением кабелей питания с разъёмом 12VHPWR, после чего данным вопросом заинтересовались специалисты, которые в результате собственных тестов пришли к интересным выводам, пишет издание NotebookCheck.

Если ранее одна из теорий винила в оплавлении кабелей питания непосредственно владельцев видеокарт, то специалисты сумели её разрушить — в частности, Der8auer выяснил, что в процессе работы видеокарты питание по кабелю подаётся неравномерно, так как на один контакт может приходиться почти 260 Вт мощности при силе тока в 22 А, а JayzTwoCents подтвердил данные выводы, попутно изучив разъём питания 12VHPWR под микроскопом, в результате чего обнаружил, что одни контакты отличались по высоте от других и при подключении были утоплены на разную высоту.

Источник фото: NotebookCheck/JayzTwoCents/YouTube

Из тестов специалистов следует, что некоторые кабели с разъёмом 12VHPWR имеют производственный дефект, выраженный в различной длине коннекторов, что приводит к ослаблению некоторых из них при подключении, провоцируя увеличение сопротивления и повышению силы тока в других.

Отмечается, что подобной проблеме, судя по всему, подвержены только старые кабели 12VHPWR, не соответствующие спецификации ATX 3.1, хотя этот вопрос требует дополнительного изучения.

Ещё одной немаловажной деталью, о которой рассказал Der8auer в своём новом видео, является то, что Nvidia лишила видеокарты серий GeForce RTX 40 и RTX 50 датчиков балансировки питания — это привело к тому, что видеоадаптеры не способны определить параметры мощности и тока, что приводит к невозможности балансировки нагрузки по различным проводам в кабеле, а в худшем случае становится причиной выхода параметров за рамки установленных спецификаций с последующим перегревом и оплавлением.

В настоящее время специалисты продолжают изучать данный вопрос, но промежуточные выводы уже сейчас помогают обрисовать общую картину.