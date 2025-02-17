Запуск новинок ожидается в начале марта.

Планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro были официально представлены в Китае в прошлом году, но глобальный запуск ожидается только весной, хотя информатор Billlbil_kun из dealabs публикует данные о стоимости моделей уже сейчас, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Утверждается, что стоимость Xiaomi Pad 7 в европейской рознице составит 429 евро за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а вариант 8 ГБ+256 ГБ будет оценён в 469 евро, что на 30 и 20 евро дороже соответствующих конфигураций модели предшествующего поколения, Xiaomi Pad 6, хотя информатор не исключает возможности сохранения базового ценника новинки, составляющего 399 евро, на некоторых рынках, в том числе в Германии.

Цена Xiaomi Pad 7 Pro, как сообщается, будет начинаться от 529 евро за версию 8 ГБ+256 ГБ, тогда как топовая конфигурация 12 ГБ+512 ГБ будет предлагаться за 629 евро.

Предполагается, что глобальный запуск планшетов линейки Xiaomi Pad 7 состоится в начале марте на выставке MWC 2025.