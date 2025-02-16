Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Обладатели смартфонов серии Galaxy S25 столкнулись с ошибкой камеры, Samsung уже готовит апдейт
Пострадали владельцы Galaxy S25 Ultra и S25+.

В смартфонах серии Galaxy S25, дебютировавших несколько недель назад, обнаружился баг камеры, который не слишком критичен, но всё же может раздражать, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Несколько дней назад обладатели смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra стали жаловаться на появление горизонтальных или вертикальных линий по бокам фотографий в случае, если используется ночной режим. Предполагается, что это не аппаратная проблема, а программная. Кроме того, некоторые владельцы Galaxy S25+ также столкнулись с данным багом.

К счастью, Samsung подтвердила, что знает о данной проблеме, поэтому беспокоиться не стоит, так как свежее обновление устранит надоедливый баг. В настоящее время линейка смартфонов Galaxy S25 начала получать свой первый апдейт, который, возможно, устранит программную неполадку камеры.

Отмечается, что данный баг, судя по всему, наблюдается лишь при использовании ночного режима и затрагивает небольшое количество пользователей, хотя о точном их числе неизвестно.

#samsung #galaxy s25
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
2
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
7
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
7
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
18
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
2
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
15
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
1
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
1
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
13
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
4
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
3
Последний BMW M5 засняли в обновлённом виде
1
Bloomberg: Из-за разворота во внешней политике США хуже всех придется Прибалтике и Польше
1
Apple изучает возможность запуска сборки iPhone в Индонезии
+
iQOO Neo 10R получит быструю зарядку мощностью 80 Вт
+

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
25
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
30
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Вуди
08:51
В заголовке написано: "ставит первый в невыгодное положение", и в этом же заголовке пишется, что F-35 летал после СУ-57, то есть СУ-57 по логике заголовка в невыгодном положении. Хотя в тексте говорит...
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
Рамуз Кадаев
08:48
У нас в районе рудовозы два моста сломали, дороги разбили , и всему руководству пЮ. До Орска или Сибая доехать, целый квест. А то наши корабли бороздят космические пространства...
В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
slikts
08:47
Отборных (с глинцой) лягушек объелся...
Макрон созвал экстренное заседание лидеров ЕС на фоне действий Дональда Трампа
slikts
08:43
Страх потеряли! К ним не лезут; так нет, надо скакать...
МИД Польши назвал неизбежным отправку войск ЕС на территорию Украины
Гнар Йордл
08:28
Всё ещё лучше красных высеров, лол
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
Taкoй-тo
08:21
за мошенничество нужна конфискация имущества с углубленным анализом доходов родственников и принудительные работы где-нибудь на холодке лет на десять
Россия готовит масштабные меры для борьбы с кибермошенниками
Taкoй-тo
08:08
время придумали глупые человеки потому что они внезапно смертны
Исследование показывает, что в квантовом мире время может течь в обоих направлениях
Ky2ky
08:02
Автор держи 1 бал за пиздеж из воздуха ни очем. В статье только может быть или может а может и не быть.
Breitbart News: Хакеры взломали сайт правительственного департамента США DOGE
Bagen_Iga
07:48
Да уделывает 12100 все процессоры, я его лично разогнал 7.6 Ггц . Ой какой хороший процессор, правда так он немного греется, но я на него дую. Вот пишу и дую. Все горворят что греться будет, но это ло...
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
seedkls
07:34
На фото иранская копия RQ-170
Новая "Герань-3" стала в 5 раз мощнее, чем предыдущие версии дальнобойных ударных дронов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем