Пострадали владельцы Galaxy S25 Ultra и S25+.

В смартфонах серии Galaxy S25, дебютировавших несколько недель назад, обнаружился баг камеры, который не слишком критичен, но всё же может раздражать, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Несколько дней назад обладатели смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra стали жаловаться на появление горизонтальных или вертикальных линий по бокам фотографий в случае, если используется ночной режим. Предполагается, что это не аппаратная проблема, а программная. Кроме того, некоторые владельцы Galaxy S25+ также столкнулись с данным багом.

К счастью, Samsung подтвердила, что знает о данной проблеме, поэтому беспокоиться не стоит, так как свежее обновление устранит надоедливый баг. В настоящее время линейка смартфонов Galaxy S25 начала получать свой первый апдейт, который, возможно, устранит программную неполадку камеры.

Отмечается, что данный баг, судя по всему, наблюдается лишь при использовании ночного режима и затрагивает небольшое количество пользователей, хотя о точном их числе неизвестно.