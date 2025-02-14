Ожидается, что новинка получит чипсет A18 и 8 ГБ ОЗУ.

Компания Apple готовится к запуску своего нового доступного смартфона, который, как ожидается, сохранит своё название iPhone SE и будет принадлежать к 4-му поколению, хотя в ряде утечек он упоминается как iPhone 16E. В своём свежем сообщении генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, когда следует ждать пополнения в семействе смартфонов компании, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По словам главы Apple, новый член семьи будет презентован уже 19 февраля. Хотя название новинки упомянуто не было, предыдущие утечки и сообщения от аналитика Bloomberg Марка Гурмана дают все основания предположить, что новой моделью окажется iPhone SE 4.

Ожидается, что новинка будет оснащаться чипсетом Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит поддержку для платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence, одинарной 48-Мп камерой на задней панели, модемом собственной разработки от Apple и портом USB Type-C.

Ценник iPhone SE следующего поколения, судя по утечкам, составит около 499 долларов США, что сопоставимо со стоимостью Google Pixel 9a, с которым он будет конкурировать.