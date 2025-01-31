Новинка унаследует конфигурации памяти от предшественника.

По мере приближения даты запуска складных смартфонов Samsung в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики новинок — в более раннем материале речь шла о спецификациях Galaxy Z Fold7, а сейчас стоит упомянуть о свежей утечке, раскрывающей некоторые характеристики Galaxy Z Flip7.

Galaxy Z Flip6. Источник фото: GSMArena

Как сообщает издание NotebookCheck, информатор PandaFlashPro раскрыл конфигурации оперативной и постоянной памяти предстоящего складного смартфона Galaxy Z Flip7 — как следует из сообщения, новинка унаследует от предшественника всё те же 12 ГБ ОЗУ совместно с накопителем объёмом 256 или 512 ГБ.

Также информатор упомянул, что Galaxy Z Flip7 может получить чипсет Exynos 2500, причём Samsung, возможно, будет использовать свой новейший чип лишь только для этой модели, что может являться последствием производственных проблем, с которыми столкнулась компания.

Чуть ранее сообщалось, что Galaxy Z Flip7 может унаследовать набор камер от модели предшествующего поколения, получив 50-Мп основной модуль совместно с 12-Мп сверхширокоугольным объективом и 10-Мп селфи-камерой.

Также в своём предыдущем сообщении информатор утверждал, что складные смартфоны Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 сохранят свои ценники на прежнем уровне.