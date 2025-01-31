Также новинка обзаведётся технологией ProScaler.

В текущем году компания Samsung должна представить несколько новых моделей складных смартфонов, включая Galaxy Z Fold7, данными о характеристиках которого продолжает делиться информатор PandaFlashPro, пишет издание NotebookCheck.

Galaxy Z Fold6. Источник фото: Samsung

Утверждается, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 сохранит те же варианты оперативной и постоянной памяти, что и модель предшествующего поколения — 12 ГБ+256 ГБ, 12ГБ+512 ГБ и 12 ГБ+ 1 ТБ. Большее количество ОЗУ может быть уготовано специальной версии смартфона, но информации об этом пока не поступало.

Также информатор сообщает, что глобальная версия Galaxy Z Fold7 будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Судьба собственного чипа Samsung, Exynos 2500, в настоящее время не ясна — ранее говорилось о производственных проблемах южнокорейской компании при работе над новым чипсетом, но недавние слухи говорят о том, что SoC всё же может появиться в складных смартфонах производителя в текущем году.

Ещё одним преимуществом новинки, как утверждается, станет поддержка технологии ProScaler, обеспечивающей улучшение изображения и в настоящий момент используемой в Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Кроме того, новинке приписывается наличие экрана с пиковой яркостью 2600 нит.

Ожидается, что Samsung выпустит свой складной смартфон Galaxy Z Fold7 летом текущего года.