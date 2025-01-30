Новинки унаследуют ценники от своих предшественников.

Запуск нового поколения складных смартфонов Samsung ожидается уже этим летом, а информатор PandaFlashPro раскрыл данные, благодаря которым стало понятно, какую стратегию производитель применит в отношении стоимости новинок, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора, стоимость смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 останется на том же уровне, что и у моделей предшествующего поколения, то есть стартовый ценник Galaxy Z Flip7 должен составить 1099 долларов, а Galaxy Z Fold7 — 1899 долларов.

Хотя целый ряд производителей имеет в своём портфолио сразу несколько складных моделей, смартфоны, оснащённые складными экранами, заметно уступают обычным моделям по объёмам продаж, поэтому более низкие цены могли бы повысить популярность данных устройств. С другой стороны, на фоне повышения стоимости топовых смартфонов нового поколения неизменные цены новых моделей от Samsung выглядят в позитивном ключе.

Предполагается, что Samsung сумела справиться с производственными проблемами и оснастит Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 своим собственным 10-ядерным чипом Exynos 2500, характеристики которого были раскрыты чуть ранее.

Кроме того, Galaxy Z Flip7 приписывается наличие того же набора камер, что и у предшественника, а именно 50-Мп основной камеры, 12-Мп сверхширокоугольного модуля и 10-Мп селфи-камеры.