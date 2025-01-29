Информатор опубликовал несколько фотографий, сравнивающих дисплеи Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra.

Несколько дней назад компания Samsung представила свою новую линейку смартфонов Galaxy S25, получивших ряд улучшений по сравнению с предшественниками. Флагманская модель, Galaxy S25 Ultra, обзавелась новым защитным стеклом Gorilla Armor 2, надёжно прикрывающим дисплей, а вот характеристики экрана, судя по официальным данным, остались неизменными. Информатор Ice Universe сообщает, что это не так, публикуя изображения, на которых продемонстрированы улучшения дисплея Galaxy S25 Ultra по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Ранее обладатели Galaxy S24 Ultra столкнулись с достаточно неприятной проблемой, выражающейся в зернистости экрана при очень низких показателях яркости — как видно на опубликованной фотографии, дисплей Galaxy S25 Ultra данной проблемой не страдает.

Galaxy S25 Ultra (слева) и Galaxy S24 Ultra (справа)

Также информатор отмечает, что экран новинки обладает улучшенной по сравнению с дисплеем модели предшествующего поколения цветопередачей. Убедиться в этом можно на представленном изображении — визуально Galaxy S25 Ultra действительно характеризуется более плавными градиентами.

Galaxy S25 Ultra (слева) и Galaxy S24 Ultra (справа)

Источник фото: GSMArena

Журналисты издания обещают более подробно изучить данный вопрос в своём новом материале, посвящённом Galaxy S25 Ultra, который должен быть опубликован в ближайшем будущем.