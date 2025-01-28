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В ожидании начала продаж GeForce RTX 50 покупатели в США устанавливают палатки возле магазинов

Нетерпеливые пользователи желают быть в числе первых покупателей новых моделей.
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Слухи о крайне скудных запасах игровых видеокарт серии GeForce RTX 50 на старте продаж, судя по всему, заставляют потенциальных покупателей заблаговременно побеспокоиться о возможности приобретения желанной новинки, для чего они заранее устанавливают палатки возле магазинов — об этом пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Micro Center Reddit

Сообщается, что в Калифорнии, где температура даже зимой достаточно комфортная, некоторые покупатели решили не отходить далеко от магазина Micro Center, чтобы быть одними из первых, кто сможет приобрести видеокарту линейки GeForce RTX 50, поэтому установили палатки прямо под окнами торгового центра.

Ожидается, что запасы GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на старте продаж, который состоится 30 января, будут небольшими, так как Nvidia, судя по всему, не позаботилась о достаточном количестве чипов, поставляемых партнёрам, в чём её обвинила компания MSI несколько дней назад.

Ещё одной неприятностью для реальных покупателей являются перекупщики, которые приобретают комплектующие с целью их последующей перепродажи, что ещё больше повышает и без того высокую стоимость видеокарт нового поколения.

Чуть ранее целый ряд моделей GeForce RTX 5090 и RTX 5080 был замечен в зарубежных магазинах — стоимость новинок доходила до 2800 долларов за флагман и 1900 долларов за предтоп.

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