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Стоимость GeForce RTX 5090 в магазинах достигает $2800, а цена RTX 5080 доходит до $1900
Реальные цены видеокарт заметно выше рекомендованных.

В начале января компания Nvidia представила свою новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 50, обнародовав характеристики и рекомендованные цены новых моделей, но реальные ценники новинок, как и ожидалось, оказались заметно выше, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Ещё за несколько недель до официального анонса ряд информаторов сообщал, что стоимость флагманской модели, GeForce RTX 5090, будет высокой, и их слова подтвердились — Nvidia установила ценник на свой топовый продукт на уровне 2000 долларов США. Цена GeForce RTX 5080, рекомендуемая производителем, оказалась заметно ниже — 1000 долларов США. 

Реальная же стоимость новых моделей в зарубежных магазинах способна разочаровать потенциальных покупателей. Розничные цены моделей GeForce RTX 5090 выглядят следующим образом:

MSI

  • MSI Ventus 3x OC — 2200 долларов США
  • MSI Gaming Trio OC — 2350 долларов США
  • MSI Vanguard SOC — 2380 долларов США
  • MSI Vanguard SOC Launch Edition — 2380 долларов США
  • MSI Suprim SOC — 2400 долларов США
  • MSI Suprim Liquid SOC — 2500 долларов США

Asus

  • Asus TUF Gaming — 2450 долларов США
  • Asus ROG Astral OC — 2800 долларов США

Цены на модели GeForce RTX 5080 также способны оттолкнуть геймеров, заставив их ожидать более благоприятных времён, и установлены на следующих отметках:

MSI

  • MSI Ventus 3X OC Plus — 1140 долларов США
  • MSI Inspire 3X OC (Gold) — 1170 долларов США
  • MSI Gaming Trio OC (White) — 1200 долларов США
  • MSI Gaming Trio OC — 1200 долларов США
  • MSI Vanguard SOC — 1230 долларов США
  • MSI Suprim SOC — 1250 долларов США
  • MSI Suprim Liquid SOC — 1300 долларов США

Gigabyte

  • Gigabyte Gaming OC — 1200 долларов США
  • Gigabyte Windforce SFF — 1370 долларов США

Asus

  • Asus Prime — 1400 долларов США
  • Asus Prime OC — 1500 долларов США
  • Asus TUF Gaming OC — 1700 долларов США
  • Asus ROG Astral OC — 1900 долларов США

Отмечается, что на старте продаж далеко не все смогут приобрести новую модель, так как их запасы, судя по всему, будут ограничены. Именно поэтому некоторые потенциальные покупатели предпочтут дождаться момента, когда шумиха вокруг дебюта новинок поутихнет.

#geforce rtx 5090
Источник: notebookcheck.net
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