Новинка оценена в 206 долларов.

Компания Thunderobot представляет свой новый игровой монитор Black Warrior CF25F400L с высокой частотой обновления и низким временем отклика, а также рядом дополнительных игровых функций, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Thunderobot Black Warrior CF25F400L снабжается 24.5-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением Full HD (1920x1080 точек) и частотой обновления 360 Гц с возможностью повышения до 400 Гц в разогнанном режиме, а также временем отклика GtG, составляющим всего 1 мс.

Новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, позволяющие устранить разрывы изображения во время прохождения игр. Кроме того, монитор снабжается несколькими дополнительными функциями, улучшающими игровой процесс.

Устройство обеспечивает 8-битную глубину цвета и охватывает 95 и 99% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно, позволяя использовать монитор не только для игр, но и для создания контента. Для обеспечения точности цветопередачи новинка имеет заводскую калибровку цвета Delta E < 2. Модель обладает пиковой яркостью 400 нит и сертификатом HDR400.

Для снижения усталости глаз во время длительных игровых или рабочих сессий новинка обладает встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания.

Устройство оснащается двумя разъёмами DispkayPort 1.4, поддерживающими максимальную частоту обновления, и двумя портами HDMI 2.0, ограниченными показателем 240 Гц. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём. Для удобства регулировки положения новинка снабжается эргономичной подставкой.

Стоимость игрового монитора Thunderobot Black Warrior CF25F400L в китайской рознице составляет 1499 юаней (206 долларов США).