Сообщение сотрудника Google раскрыло период возможного релиза Android 16 Beta.

Компания Google представила предварительную версию Android 16 для разработчиков ещё несколько недель назад, а в скором времени может презентовать первую публичную бета-версию ОС, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал Android Authority.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что в одном из своих комментариев сотрудник Google упомянул даты 22 января и 19 февраля, которые, как предполагается, относятся к релизу первой и второй бета-версий Android 16, тогда как третья бета-версия может быть выпущена в марте текущего года.

Стабильная же версия Android 16 должна выйти во втором квартале 2025 года — ожидается, что это произойдёт в апреле или мае. Первыми устройствами, которые получат свежую версию ОС, станут смартфоны серии Pixel.

В более ранних утечках говорилось, что Android 16 принесёт целый ряд изменений и улучшений, в том числе режим разделения экрана, усовершенствованные механизмы безопасности и адаптивную частоту обновления.