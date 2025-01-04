Свежие данные от информаторов уточняют характеристики новинок.

До официальной презентации новой линейки видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 осталось всего несколько дней, и утечки, проливающие свет на характеристики новинок, продолжают появляться в сети Интернет — свежие данные от информаторов kopite7kimi и hongxing2020 раскрывают более низкое энергопотребление двух будущих новинок, чем ожидалось ранее, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: eTeknix

Утверждается, что TDP видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 составит 575 Вт, а не 600 Вт, как сообщалось ранее, хотя это всё равно на 125 Вт больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, GeForce RTX 4090. Видеоадаптеру GeForce RTX 5080 приписывается TDP в 360 Вт — это на 40 Вт меньше на фоне предыдущих утечек и на 40 Вт выше по сравнению с предшественником, GeForce RTX 4080.

Увеличение TDP, как минимум для флагманской модели, хоть и существенное, но объясняется более высокими характеристиками — по данным информаторов, GeForce RTX 5090 должна получить 21 760 ядер CUDA, то есть на 33 % больше по сравнению с RTX 4090, а RTX 5080 обзаведётся 10752 ядрами CUDA, что на 10.5 % больше, чем у RTX 4080. Также новинки будут располагать более скоростной памятью GDDR7 — RTX 5090 оснастят 32 ГБ, а RTX 5080 получит 16 ГБ.

В более ранней утечке, раскрывающей стоимость одной из моделей Asus GeForce RTX 5080, также была подтверждена поддержка технологии DLSS 4.

Анонс игровых видеоадаптеров GeForce RTX 50 ожидается на выставке CES 2025 в первой половине января.