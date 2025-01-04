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Раскрыта стоимость одной из моделей Asus GeForce RTX 5080 в Европе и США
Новинка может быть дороже предшественницы.

По мере приближения даты официального анонса видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 в сети Интернет появляется всё больше утечек, раскрывающих возможности и цены будущих новинок — несколько дней назад YouTube-блогер раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 производства Asus в Австралии, а сейчас информатор GawroskiT публикует цену видеокарты для Европы и США, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: KitGuru

Утверждается, что стоимость одной из моделей Asus GeForce RTX 5080 в Европе составит около 1700 евро. В США же, согласно данным информатора, цена этой же видеокарты будет равна 1349 долларам, что на 150 долларов выше по сравнению с рекомендованной стоимостью GeForce RTX 4080.

Отмечается, что сравнение ценников не совсем корректное, так как упоминаемая RTX 5080 представляет собой кастомную модель, стоимость которой может быть выше по сравнению со стандартной версией, поэтому фактическое повышение цены, судя по всему, будет скромнее — в пределах 50-100 долларов США.

Источник фото: GawroskiT/X

Ещё одним интересным фактом в утечке является упоминание поддержки GeForce RTX 5080 технологии DLSS 4, которая, как ожидается, должна повысить качество и производительность по сравнению с текущей версией DLSS 3.5. Также скриншот подтверждает, что новинка получит новую память GDDR7, которая, согласно предыдущим утечкам, будет заметно быстрее GDDR6X, применяемой в моделях линейки GeForce RTX 40.

Официальный анонс серии GeForce RTX 50 ожидается на выставке CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегасе в первой половине января.

#geforce rtx 5080
Источник: notebookcheck.net
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