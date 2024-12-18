Дебют новинки ожидается весной 2025 года.

Слухи о предстоящем доступном смартфоне iPhone SE 4 появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, постепенно обрастая всё новыми подробностями, а сегодняшняя утечка от информатора Fixed Focus Digital сообщает о том, что Apple может отказаться от брендинга «SE», отдав предпочтение другому названию, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, производитель может заменить ранее упоминаемое в утечках название iPhone SE 4 на iPhone 16e, что, судя по всему указывает на его позиционирование в виде дополнения к текущим моделям iPhone 16.

Чуть ранее сообщалось, что новинка может обзавестись чипсетом Apple A18, экраном диагональю 6.06 дюйма, аккумуляторной батареей ёмкостью 3279 мА·ч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную зарядку Qi2, а также поддержку Face ID и Apple Intelligence, что подразумевает наличие как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что новая модель будет официально представлена весной следующего года.