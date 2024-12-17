Стандарт следующего поколения обеспечит более высокие разрешения и частоты обновления.

HDMI Forum собирается презентовать обновлённый стандарт HDMI на мероприятии CES 2025, которое состоится в Лас-Вегасе в первой половине января 2025 года — об этом рассказывает издание NotebookCheck, ссылаясь на заявление организации.

Источник фото: HDMI Forum/Kristen Spradlin/Notebookcheck

Сообщается, что на смену стандарту HDMI 2.1, представленному семь лет назад, придёт следующая крупная версия, которая, судя по всему, получит именование HDMI 2.2. Как говорится в пресс-релизе HDMI Forum, новая итерация спецификации HDMI предоставит технологию передачи данных следующего поколения, обеспечивая более высокие показатели пропускной способности, что даст возможность реализовать поддержку более высоких разрешений и частот обновления, расширяя функциональность.

Хотя в официальном сообщении не говорится о спецификациях стандарта HDMI следующего поколения, журналисты издания предполагают, что HDMI 2.2 позволит обеспечить пропускную способность не менее 80 Гбит/с с поддержкой комбинаций разрешений/частот обновлений 8K/120 Гц и 10K/60 Гц, что будет заметным улучшением на фоне возможностей текущего стандарта HDMI 2.1b, предлагающего пропускную способность 48 Гбит/c и поддержку режимов до 8K/60 Гц и 5K/120 Гц со сжатием.