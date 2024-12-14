Специалистам Microsoft ещё есть над чем поработать.

Несколько недель назад многострадальная ИИ-функция Recall, вызвавшая немало нареканий со стороны специалистов и обычных пользователей, после череды доработок разработчиками из Microsoft наконец-то добралась до стадии публичного тестирования, но, как оказалось, часть проблем так и не была решена, пишет издание Neowin со ссылкой на материал сайта Tom's Hardware.

Источник фото: Neowin

Как было выявлено в процессе тестов, функция Recall, которая делает снимки экрана, чтобы затем позволить пользователю вспомнить свои действия за определённый промежуток времени, как и опасались некоторые специалисты, в настоящее время не может отфильтровать всю конфиденциальную информацию, попадающую в её поле зрения.

В частности, Recall успешно захватила номер кредитной карточки в Блокноте, заполненную заявку на кредит в браузере Edge и данные о кредитке на HTML-странице. Хотя спутать подобную информацию достаточно сложно, фильтры новой функции не сработали. Конечно, в ряде случаев Recall выявила конфиденциальные данные, но в подобных ситуациях пользователям хотелось бы, чтобы результат был близким к стопроцентному.

Отмечается, что снимки, полученные при помощи Recall, хранятся в зашифрованном виде непосредственно на устройстве пользователя, а доступ к данным производится только после аутентификации при помощи Windows Hello.

В настоящее время Recall находится на стадии тестирования, поэтому пользователям, беспокоящимся о своих конфиденциальных данных, вряд ли стоит использовать функцию до выхода стабильной версии, в которой, как предполагается, будут исправлены недочёты.