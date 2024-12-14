Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Функция Recall в Windows 11 всё-таки собирает конфиденциальные данные пользователей в ряде случаев
Специалистам Microsoft ещё есть над чем поработать.

Несколько недель назад многострадальная ИИ-функция Recall, вызвавшая немало нареканий со стороны специалистов и обычных пользователей, после череды доработок разработчиками из Microsoft наконец-то добралась до стадии публичного тестирования, но, как оказалось, часть проблем так и не была решена, пишет издание Neowin со ссылкой на материал сайта Tom's Hardware.

Источник фото: Neowin

Как было выявлено в процессе тестов, функция Recall, которая делает снимки экрана, чтобы затем позволить пользователю вспомнить свои действия за определённый промежуток времени, как и опасались некоторые специалисты, в настоящее время не может отфильтровать всю конфиденциальную информацию, попадающую в её поле зрения.

В частности, Recall успешно захватила номер кредитной карточки в Блокноте, заполненную заявку на кредит в браузере Edge и данные о кредитке на HTML-странице. Хотя спутать подобную информацию достаточно сложно, фильтры новой функции не сработали. Конечно, в ряде случаев Recall выявила конфиденциальные данные, но в подобных ситуациях пользователям хотелось бы, чтобы результат был близким к стопроцентному.

Отмечается, что снимки, полученные при помощи Recall, хранятся в зашифрованном виде непосредственно на устройстве пользователя, а доступ к данным производится только после аутентификации при помощи Windows Hello.

В настоящее время Recall находится на стадии тестирования, поэтому пользователям, беспокоящимся о своих конфиденциальных данных, вряд ли стоит использовать функцию до выхода стабильной версии, в которой, как предполагается, будут исправлены недочёты.

#windows 11 #recall
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Microsoft удаляет из Windows 11 функцию для быстрых звонков и создания событий
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
Microsoft опровергла слухи о снижении требований для установки Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
16
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
13
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
6
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
1
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
7
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
47
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
Vivo анонсирует новый суббренд Jovi: три устройства замечены в базе GSMA
+
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
1
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
+
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
8
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
5
В Москве построят новый станкостроительный завод стоимостью почти 12 млрд рублей
2
В честь анонса GeForce RTX 50 компания NVIDIA закатит 50-часовую вечеринку
+
Известный инсайдер подтвердил вертикальное расположение камер в iPhone 17 Air
+
По словам экспертов, благодаря обновлениям Су-57 начинает превосходить своих конкурентов F-35 и F-22
1

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
128
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
19
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
13
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
2
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
16
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
16
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2

Сейчас обсуждают

Karafuto76
09:47
У меня после установки данного обновления, начались постоянные зависания при перезагрузке и выключении компа. Пришлось делать откат и только тогда всё исправилось...
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
STALKER1972
09:46
А для чего в Сирии наши военные базы - пусть и уничтожат весь этот арсенал!!! Сделаем Сирию первой в мире безоружной страной!
CNN: США за пять недель передадут ВСУ тысячи ракет и сотни единиц техники
Mekanika
09:42
Короли мира, ёптить, ходют бродют. Тем запрещают, этим запрещают. Санкции накладывают на всех неугодных. Со стороны США выглядят как классическое ОПГ.
США хотят ограничить выпуск передовых чипов для Китая в Южной Корее и на Тайване
Mad Cat
09:34
1080ti, стоит пыхтит старушка)) мне пока хватает.
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Анатолий Телицин
09:34
Если вас что-то в приложении такого рода не устраивает, то логично было бы просто удалить его, не? Другие то пользователи причём? Вас же не коробит от миллиардных заработков и очередных дворцах у кого...
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России
Анатолий Телицин
09:31
Улыбнуло. Всё точь в точь как Семён Слепаков поёт в своей песне P.Diddy!
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России
Анна Франскевич
09:29
Экономия на производстве. Сэкономленный каждый грамм материала в телефоне. Это сотни тыс долларов экономии в партии на. В отличии от потребителя, бизнес умеет считать деньги и знает что "рубль, копейк...
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
Саша Белоглазов
09:28
Позор однако , китайцы ржут . А вообще то я бы купил трактор Т30-А80 , только Советский а не китайский .
В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
Анна Франскевич
09:27
Имхо, все что 4 дюймов для меня уже лопата. По этой причине я уже устала от своего старого телефона сяоми редми нот 5 (на момент покупки это было самое маленькое и сбалансированное решение по отношени...
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
guanokot
09:15
и xyли? с таким же успехом трейлер можно было бы создать на RTX 3050, просто рендерилось бы дольше. по факту можно было бы создать вообще без видюхи и отрендерить на проце
Nvidia представила трейлер «Ведьмак IV», созданный на видеокарте RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем