Это позволит компании предложить более низкие цены на свои складные модели.

После череды слухов о том, что Samsung испытывает трудности с производством своего новейшего чипсета Exynos 2500, корейское издание Chosun Ilbo спешит успокоить пользователей, утверждая, что кризис миновал и южнокорейский производитель смог добиться значительного улучшения ситуации, пишет сайт Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что на первых этапах специалисты подразделения Samsung System LSI, разрабатывавшие чипсет Exynos 2500, и сотрудники Samsung Foundry, ответственные за его производство, испытывали трудности в связи с низкими показателями выхода годных чипов, что даже заставило Samsung отказаться от использования новой SoC, которая, к тому же, несколько уступает в быстродействии чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite, в своей будущей линейке Galaxy S25.

К счастью, подразделениям Samsung, как утверждается, удалось решить первоначальные проблемы с выпуском Exynos 2500 по 3-нм техпроцессу GAA второго поколения, поэтому производитель всё же сможет оснастить им свои складные смартфоны, в частности Galaxy Z Flip7 и, вероятно, Galaxy Z Flip FE.

С учётом роста стоимости новейших флагманских чипсетов Qualcomm и MediaTek выпуск собственных чипсетов весьма важен для Samsung, так как компания сможет предложить более низкие цены на модели, оснащённые Exynos 2500, что повысит лояльность со стороны покупателей.

Ожидается, что официальный запуск первых складных смартфонов Samsung следующего поколения, снабжённых чипсетом Exynos 2500, состоится в третьем квартале следующего года.