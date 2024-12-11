Новая возможность может быть полезна создателям контента и обычным пользователям.

Несколько дней назад компания Samsung сообщила о начале предварительного тестирования One UI 7.0 с рядом новых функций и улучшений, но информатор Ice Universe уже имеет данные о новой возможности следующей версии обновления, One UI 7.1, пишет издание GSMArena.

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Утверждается, что One UI 7.1 получит достаточно полезную функцию AI Audio Eraser, позволяющую не только удалять лишние звуки в видеороликах, но и регулировать их громкость, что позволит, например, уменьшить шум дождя или усилить голоса людей, что будет достигаться благодаря технологии с использованием искусственного интеллекта. Данная функция может заинтересовать создателей контента и обычных пользователей, снимающих свои видео при неблагоприятных погодных явлениях или в условиях городского шума.

Отмечается, что AI Audio Eraser может быть доступна далеко не для всех моделей Samsung и зарезервирована только для серии Galaxy S25, которая должна быть официально представлена в январе следующего года. Релиз стабильной версии One UI 7.0 ожидается в первом квартале 2025 года, поэтому обновление One UI 7.1, судя по всему, выйдет только через несколько месяцев.