Первыми обновление получат владельцы смартфонов серии Galaxy S24.

Сегодня, 5 декабря, наконец-то случилось то, чего ждали многие фанаты продукции Samsung – южнокорейская компания официально объявила о выходе первой публичной бета-версии One UI 7, рассказав о преимуществах и нововведениях обновления.

Источник фото: How-To Geek

One UI 7 является большим шагом вперёд, тесно интегрируя технологии искусственного интеллекта в пользовательский интерфейс, добавляя новые ИИ-функции, расширяющие возможности пользователей, принося улучшенную функциональность благодаря переработке ряда элементов, а также улучшая визуальную часть.

Как сообщает издание SamMobile, обновление приносит новую функцию для сервиса Galaxy AI, называемую Writing Assist Tools, воспользоваться которой можно сразу после выделения необходимого отрезка текста без необходимости переключения между приложениями, чтобы затем проверить с её помощью орфографию, грамматику, применить автоматическое форматирование и резюмирование.

Ещё одна функция Galaxy AI, появившаяся в One UI 7 под названием Call Transcripts, даёт возможность транскрипции звонков, благодаря чему пользователям не нужно будет делать заметки в процессе разговора. В настоящее время новая ИИ-функция поддерживает двадцать языков.

Источник фото: SamMobile

Дизайн пользовательского интерфейса в One UI 7 был заметно переработан, чтобы расширить возможности и улучшить удобство использования мобильных устройств. Улучшения коснулись целого ряда элементов и компонентов, в том числе Экрана уведомлений и Панели быстрого доступа, получивших раздельные экраны и новые функции, интерфейса Камеры для более интуитивного управления, Экрана блокировки и Главного экрана, виджетов и значков.

Кроме того, в интерфейс приложения «Камера» добавлен новый элемент управления зумом при записи видео в режиме Pro video, позволяющий контролировать скорость зума для плавных переходов, и улучшен пользовательский интерфейс режимов Pro и Pro video для упрощения фокусировки.

Также была добавлена функция Now Bar, позволяющая получать уведомления в режиме реального времени и управлять поддерживаемыми приложениями непосредственно на Экране блокировки, не требуя дополнительных действий.

Источник фото: Samsung

Развёртывание One UI 7 сегодня, 5 декабря, начинается с серии смартфонов Galaxy S24 в ряде стран, в том числе Индии, Германии, Великобритании, США, Польше и Южной Корее. В будущем этот список будет расширяться. Подать заявку на участие в предварительном тестировании владельцы смартфонов линейки Galaxy S24 могут на странице Samsung Members.