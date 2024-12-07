Новинка имеет ряд схожих черт с другими моделями серии.

Рендеры смартфона Pixel 9a, над которым работает компания Google, появлялись в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, а сегодня издание GSMArena публикует реальные фотографии новинки, появившиеся благодаря fenibook.

Дизайн Google Pixel 9a соответствует современным трендам компании — смартфон имеет чуть выступающий над корпусом модуль камеры овальной формы с горизонтальной компоновкой, расположенный на задней панели, и плоский дисплей с круглым вырезом для селфи-камеры на фронтальной.

Источник фото: GSMArena/fenibook

Ожидается, что новинка будет оснащаться чипом Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки, имеющей скромную мощностью в 18 Вт.

Также в утечках говорилось о возможном наличии 48-Мп основной камеры с датчиком Sony IMX787, аналогичной Pixel 9 Pro Fold, дополненной 13-Мп сверхширокоугольным объективом, а также 13-Мп селфи-камеры на фронтальной панели.

Точная дата запуска смартфона Google Pixel 9a в настоящее время неизвестна, но предполагается, что это произойдёт в ближайшие месяцы.