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Samsung может отказаться от чипов Qualcomm в будущих флагманах в пользу более дешёвых SoC MediaTek
Повышение цен на чипсеты Qualcomm может не устраивать Samsung.

Компания Samsung может отказаться от использования чипсетов Qualcomm в ряде своих мобильных устройств из-за повышения их стоимости, отдав предпочтение более дешёвым чипам MediaTek — об этом пишет ряд корейских источников, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck

Чуть ранее стало известно, что Qualcomm не собирается отказываться от своей стратегии увеличения цен на топовые чипсеты — в текущем году компания повысила стоимость своего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite, а в следующем эта участь, как сообщается, уготована и его преемнику, Snapdragon 8 Elite 2.

Это уже стало причиной того, что флагманские смартфоны нового поколения, дебютировавшие в текущем году или ожидающие своего запуска в начале следующего, подорожали по сравнению со своими предшественниками, а при сохранении данной тенденции в 2025 году покупатели могут столкнуться с очередным повышением цен.

Отмечается, что из-за возросшей цены на Snapdragon 8 Elite компании Samsung пришлось экономить на других компонентах своих будущих флагманских смартфонов, в частности, отказаться от использования новейшей панели M14 AMOLED в Galaxy S25 Ultra.

Судя по всему, оценив ситуацию на рынке, южнокорейский гигант ищет другие способы сохранения стоимости своих новых мобильных устройств на уровне, который не заставит клиентов уходить к конкурентам, и одним из решений может быть использование более дешёвых чипсетов от MediaTek – предполагается, что цена Dimensity 9400 примерно на 18% меньше по сравнению со Snapdragon 8 Elite.

Samsung уже использует чипсеты от MediaTek для ряда своих мобильных устройств бюджетного и среднего классов, а в будущем, как предполагается, может применить их и в премиальных моделях, в частности в серии Galaxy S26, иначе компании придётся идти на дальнейшие уступки, урезав в своих флагманах 2026 года и возможности камер.

#samsung #qualcomm #mediatek
Источник: notebookcheck.net
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