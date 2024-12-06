Обновление должно стать доступным для более широкого круга пользователей.

Компания Microsoft приступила к первому этапу развёртывания своей новейшей версии Windows 11 24H2 ещё в начале октября, ограничившись лишь некоторым количеством ПК, для которых было доступно обновление, а сейчас сообщает о новой фазе, предусматривающей доступность новой версии ОС для большего количества устройств, пишет издание Windows Latest.

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По словам Microsoft, новая фаза развёртывания позволяет обновиться до Windows 11 24H2 с версий 22H2 и 23H2 более широкому кругу владельцев совместимых устройств.

Несмотря на заявления Microsoft, журналисты издания отмечают, что доступность Windows 11 24H2 для некоторых ПК до сих пор ограничена. Это может быть связано с несовместимостью приложений или драйверов, а также наличием других проблем, из-за которых софтверному гиганту пришлось временно приостановить возможность обновления.

Отмечается, что в настоящее время Windows 11 24H2 достаточно стабильна и функциональна, но до сих пор имеет ряд проблем в некоторых случаях, в ожидании решения которых пользователям придётся немного подождать.