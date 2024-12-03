OnePlus 13 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который занимал первую строчку рейтинга в октябре, опустился на пятую позицию.

За последние несколько недель дебютировало немало флагманских моделей, оснащённых топовыми чипсетами нового поколения от Qualcomm и MediaTek, от ряда производителей, которые успели отметиться в свежем рейтинге производительности AnTuTu, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Прошлый лидер, OnePlus 13 с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, занимавший первую строчку в октябрьском топе флагманских моделей, был отброшен на пятую позицию с показателем 2 843 262 балла, а его место занял ещё один смартфон с аналогичным чипом, Asus ROG Phone 9 Pro, обладающий мощной системой охлаждения, что помогло ему набрать 2 932 124 очка.

Чуть отстаёт от него Vivo X200 Pro, оснащённый SoC MediaTek Dimensity 9400, разместившийся на второй позиции с активом в 2 860 505 баллов, а замыкает тройку лидеров с показателем 2 847 249 очков Oppo Find X8 Pro с тем же чипсетом, что и у модели на строчку выше.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Ещё четыре смартфона с чипом Snapdragon 8 Elite, iQOO 13, Honor Magic 7 Pro, Honor Magic 7 и Redmi K80 Pro, очутились на четвёртом, восьмом, девятом и десятом местах, получив 2 846 310, 2 673 175, 2 664 382 и 2 618 595 баллов соответственно, а две модели с чипсетом Dimensity 9400, Oppo Find X8 и Vivo X200, с результатом 2 778 944 и 2 769 207 очков расположились на шестой и седьмой строчках.

Отмечается, что специфика рейтинга AnTuTu заключается в том, что в него попадают смартфоны, протестированные не менее тысячи раз за месяц, поэтому не все модели могут в нём оказаться.