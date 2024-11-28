Запуск новинки запланирован на 2 декабря.

Компания Honor продолжает раскрывать некоторые детали о своей новой линейке смартфонов Honor 300 — сегодня производитель опубликовал несколько изображений, на которых представлена модель Honor 300 Ultra, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Honor 300 Ultra имеет элегантный дизайн с модулем камеры нестандартной формы и выделяющейся красной надписью на задней панели, а также изогнутым экраном с прямоугольным вырезом в верхней части.

Потенциальный покупатель имеет возможность выбора из двух вариантов с разным цветовым оформлением — чёрным (Ink Rock Black) и белым (Camellia White).

Новинка оснащается высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, панелью с разрешением 1.5K и прочным стеклом Juxiong, а также ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, обеспечивающим дополнительную безопасность. Конфигурации оперативной и постоянной памяти варьируются от 12 ГБ+512 ГБ до 16 ГБ+1 ТБ.

Источник фото: Gizmochina

На задней панели устройства располагается тройная камера, представленная, в том числе, 50-Мп перископическим телеобъективом, который, по словам производителя, обеспечивает портретную съёмку на уровне зеркальной камеры. Также новинка имеет целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения фотографий.

Официальная презентация смартфонов серии Honor 300 запланирована на 2 декабря текущего года.