За расширение возможностей необходимо будет доплатить.

Несколько дней назад в сети Интернет появились данные, проливающие свет на характеристики видеокарты среднего класса Intel Arc B580, которая должна стать первой представительницей нового поколения Battlemage, а сегодня новая утечка раскрывает цену предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что стоимость модели Arc B580 Limited Edition от Intel составляет 259 долларов США — это очень близко к ценнику Nvidia GeForce RTX 4060, но на 44% выше, по сравнению со стартовой ценой модели предшествующего поколения Arc A580, предлагающейся за 180 долларов США.

Интересно, что количество ядер Xe для новой модели, Arc B580, снизится до 20, но, как ожидается, она будет конкурировать с RTX 4060 и даже RTX 4060 Ti, поэтому стоимость новинки может быть вполне оправданной — на фоне Ti-версии она выглядит особенно выгодно, имея меньшую цену при 12 ГБ видеопамяти, чего вполне хватит для современных игр.

Конечно, судить о производительности Arc B580 пока преждевременно, поэтому стоит немного подождать — ожидается, что новинка дебютирует в декабре текущего года.