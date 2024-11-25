Новинка получила GPU с частотой до 2.8 ГГц.

Компания Intel работает над своим новым поколением игровых видеокарт Battlemage, и одна из новинок уже появилась в сети Интернет, раскрыв свои характеристики, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Videocardz

Сообщается, что игровая видеокарта Intel Arc B580 оснащается 12 ГБ памяти GDDR6 19 Гбит/c и 192-битной шиной. Графический процессор новинки способен достигать тактовой частоты 2.8 ГГц. Для питания новой модели требуется два 8-контактных разъёма, но параметр TGP в настоящее время неизвестен.

Название Arc B580 указывает на то, что это не топовый вариант, что подтверждает утечка, указывающая на то, что новинка по уровню производительности будет соответствовать GeForce RTX 4060 или даже RTX 4060 Ti.

Также ожидается, что новая модель сможет соперничать с видеокартами среднего класса от AMD на базе RDNA 4, которые должны быть представлены в январе следующего года на CES 2025, но цена будет решающим фактором. Как стало известно несколько дней назад, Nvidia не собирается выпускать RTX 5060 и RTX 5060 Ti ранее второго квартала 2025 года, поэтому у Intel будет фора в несколько месяцев.

Предполагается, что к Arc B580 присоединится и Arc B770, которая должна получить как минимум 16 ГБ памяти и большее количество ядер Xe.