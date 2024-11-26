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Dell сообщает о проблемах с выключением и переходом в спящий режим в Windows 11 24H2
Компания уже решает данную проблему.

Список багов, выявленных в новейшей версии Windows 11 24H2, продолжает пополняться — сегодня компания Dell подтвердила наличие проблемы с выключением или переходом в спящий режим при использовании её фирменного ПО, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Согласно официальной документации Dell, после обновления до Windows 11 24H2 на устройствах с установленным приложением шифрования Dell Encryption версии 11.10 функции перехода в спящий режим и выключения попросту перестают работать.

В настоящее время Dell инициализировала процесс, благодаря которому в случае обнаружения в системе версии Dell Encryption, подверженной данному багу, будет установлена свежая, решающая проблему с неработающими механизмами выключения и перехода в спящий режим.

К настоящему времени пользователи и специалисты ряда компаний обнаружили в Windows 11 24H2 целый ряд проблем, часть из которых вынудила Microsoft временно запретить обновление ОС на подверженных определённым багам системах. Несколько дней назад был опубликован список неполадок, из-за которых обновление до Windows 11 24H2 может быть недоступно, но он постепенно дополняется — например, совсем недавно апдейты были заблокированы для ПК, на которых установлен ряд игр от Ubisoft, включая Assassin's Creed.

Софтверный гигант постепенно исправляет обнаруженные проблемы, но часть из них до сих пор остаётся нерешённой.

#dell #windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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