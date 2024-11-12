Проблемы с обновлением Windows 11 24H2 могут возникнуть даже из-за игры.

После глобального релиза новейшей версии Windows 11 24H2 некоторые пользователи столкнулись с целым рядом багов, так или иначе нарушающих работу системы, поэтому Microsoft пришлось реагировать соответствующим образом — софтверный гигант принялся искать пути решения, а для предотвращения проблем в ряде случаев попросту заблокировал обновление до выхода апдейта.

Источник фото: Windows Latest

Недавно компания обрадовала некоторых обладателей подверженных проблемам устройств, сняв блокировку для ряда категорий — в частности, обновиться до Windows 11 24H2 теперь смогут клиенты, на ПК которых установлено приложение Voicemeeter, но при условии наличия его свежей версии, а также владельцы устройств с определённым типом сканера отпечатков пальцев, который ранее мог функционировать в нештатном режиме.

К сожалению, список проблем, вызывающих блокировку обновления Windows 11 24H2, всё ещё достаточно длинный. Как сообщает издание Windows Latest, обновление до новейшей версии ОС по-прежнему недоступно из-за следующих багов:

камеры с функцией распознавания объектов или лиц могут привести к зависанию системы;

на устройствах ASUS с модельными номерами X415KA и X515KA возникают «синие экраны» (BSOD);

приложение Safe Exam Browser версии 3.7 или ниже приводит к сбоям при запуске;

драйверы Intel Smart Sound Technology из-за проблем совместимости становятся причиной «синих экранов» (BSOD);

приложения для смены и настройки обоев неверно функционируют, приводя к различным сбоям;

античит-система Easy Anti-Cheat с устаревшими драйверами вызывает «синий экран» (BSOD) в процессе игры;

гоночная игра Asphalt 8: Airborne может время от времени приводить к зависанию системы и сбоям.

В том случае, если система соответствует одному или нескольким из этих пунктов, в Центре обновления Windows новая версия Windows 11 24H2 до устранения проблем доступна не будет. Microsoft рекомендует не пытаться собственноручно установить обновление, дождавшись официального решения. Конечно, в ряде случаев пользователи могут прибегнуть к радикальному способу, попросту избавившись от проблемного ПО. В случае с аппаратными недостатками данным методом, естественно, воспользоваться не представляется возможным.