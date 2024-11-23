В настоящее время решения проблемы не имеется.

Компания Microsoft продолжает бороться с ошибками, обнаруженными в Windows 11 24H2, порой весьма радикальными методами, попросту блокируя обновление для систем, подверженных проблемам — несколько дней назад был опубликован список багов, из-за которых обновление до Windows 11 24H2 может быть заблокировано, а сегодня в него попадают не только ПК с подключёнными сетевыми принтерами, сканерами и МФУ, о чём говорилось ранее, но и системы с установленными играми от Ubisoft.

Источник фото: Neowin

Как пишет издание Neowin, ссылаясь на официальное заявление Microsoft, в настоящее время наблюдаются проблемы с запуском и загрузкой ряда игр от Ubisoft, а также во время игрового процесса, выраженные в зависании системы или демонстрации чёрного экрана. В перечень игр, которые оказались подвержены проблеме, входят:

Star Wars Outlaws

Avatar: Frontiers of Pandora

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

В целях защиты пользователей от возможных неполадок Microsoft инициировала процесс блокировки Windows 11 24H2 на ПК с установленными играми, входящими в список, поэтому в Центре обновления Windows возможность получения апдейта будет отсутствовать.

В настоящее время действенного способа устранения данной проблемы нет, поэтому в случае возникновения неполадок в представленных играх Microsoft рекомендует использовать проверенный способ в виде завершения игрового процесса в Диспетчере задач.

Компания рекомендует не устанавливать обновление Windows 11 24H2 собственноручно до выпуска апдейта, решающего данную проблему.