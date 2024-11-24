Проблема связана с неправильной работой протокола eSCL.

В процессе развёртывания Windows 11 24H2 компания Microsoft столкнулась с жалобами на целый ряд ошибок, имеющихся в новой версии ОС, что заставило гиганта в некоторых случаях заблокировать обновление на подверженных багам системах, чтобы уберечь пользователей, и список пострадавших ПК продолжает расти — как пишет издание Neowin, теперь блокировка коснулась систем, к которым подключены сетевые принтеры, МФУ и сканеры.

Источник фото: Neowin

Как информирует Microsoft в своём сообщении, в ряде случаев пользователи Windows 11 24H2 могут столкнуться с проблемами обнаружения периферийного USB-оборудования, в частности, многофункциональных устройств и сканеров. Отмечается, что причины данного бага заключаются в неверном функционировании механизма переключения между режимами USB и eSCL.

В связи с обнаруженной проблемой Microsoft блокирует обновление Windows 11 24H2 в Центре обновления Windows при обнаружении устройств, поддерживающих протокол сканирования eSCL.

Чуть ранее компания предупреждала, что не рекомендует устанавливать обновление Windows 11 24H2 в случае, если система входит в «зону риска». Несколько дней назад в сети Интернет появился список проблем, приводящих к блокировке обновления, который в настоящее время дополняется.