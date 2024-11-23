Новинка станет третьей моделью в новой линейке.

Уже совсем скоро Honor должна представить свою новую линейку смартфонов Honor 300, и до недавнего времени было известно только о двух её представителях, а именно стандартном Honor 300 и Honor 300 Pro, но информатор Digital Chat Station опубликовал рендеры, раскрывающие дизайн ещё одной модели, входящей в серию — Honor 300 Ultra.

Как отмечает журналисты издания GSMArena, внешне смартфон Honor 300 Ultra весьма похож на Pro-версию, дизайн которой был раскрыт чуть ранее, но имеет ряд отличий — новинка имеет перископический телеобъектив, расположенный в центральной части модуля камеры ближе к правой стороне, а также чуть иной рисунок на задней панели варианта, выполненном в белом цветовом оформлении.

Источник фото: GSMArena

В настоящее время нет даже малейших намёков, указывающих на характеристики Honor 300 Ultra, но специалисты источника всё же имеют мнение по этому поводу, полагая, что с учётом оснащения модели Honor 300 Pro чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 более премиальная модификация Honor 300 Ultra могла бы получить флагманский чип нового поколения Snapdragon 8 Elite.

Данных о том, выйдет ли Ultra-версия совместно с другими представительницами серии Honor 300, в настоящий момент не имеется.