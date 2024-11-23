Новинка дебютирует в ближайшие недели.

Компания Honor готовится к презентации своей следующей серии смартфонов Honor 300 — чуть ранее были раскрыты некоторые спецификации и дизайн стандартной модели линейки, а сейчас настал черёд Pro-версии, пишет издание GSMArena.

Внешне смартфон Honor 300 Pro похож на стандартную модель, Honor 300, но имеет ряд отличий — на задней панели новинки располагается тройная камера, а на фронтальной стороне размещается изогнутый экран с прямоугольным вырезом для датчиков.

Новая модель будет представлена с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 постоянной памяти. Новинка будет выпускаться в следующих цветовых оформлениях — зелёном, чёрном и песочном.

Источник фото: GSMArena

Согласно предыдущим утечкам, смартфон Honor 300 Pro может получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп основную камеру совместно с 50-Мп телеобъективом, а также аккумулятор ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 66 Вт соответственно.

Также новинка обзаведётся пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, NFC и инфракрасным модулем.