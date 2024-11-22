Толщина новинки составит всего 6.97 мм.

Новая линейка смартфонов Honor 300 готовится к своему дебюту, а стандартная модель серии уже появилась на страницах одного из китайских интернет-магазинов, благодаря чему стали известны подробности о дизайне и некоторых характеристиках новинки, пишет издание GSMArena.

На изображениях смартфон Honor 300 представлен с двойной камерой на задней панели, что символизирует отказ от тройного модуля, использовавшегося в Honor 200, и плоской рамкой. Новинка будет представлена в чёрном, белом, фиолетовом, голубом и сером цветовых оформлениях, а также в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ и 16+512 ГБ.

Дополняет эти данные информатор Digital Chat Station, сообщение которого публикует издание Gizmochina. Утверждается, что стандартная версия Honor 300 получит чипсет Qualcomm серии Snapdragon 7, двойную камеру на 50 Мп, оптический сканер отпечатков пальцев, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, а также корпус толщиной всего 6.97 мм.

Источник фото: GSMArena

Помимо стандартной модели, в серии Honor 300 также ожидаются варианты Honor 300 Pro и Honor 300 Plus с более производительным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, дисплеем с разрешением 1.5K и одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Запуск серии смартфонов Honor 300 должен произойти в ближайшие недели.