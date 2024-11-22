Софтверный гигант приводит аргументы в поддержку своей рекламной кампании.

Несколько дней назад стало известно о более активных действиях Microsoft по рекламе Windows 11, выражающихся в демонстрации целому ряду пользователей Windows 10 рекламных баннеров на весь экран, пытающихся заинтересовать клиентов в выборе новой версии ОС.

Источник фото: Neowin

Как сообщает издание Windows Latest, компания Microsoft подтверждает запуск полноэкранных баннеров, отмечая, что делает это в целях своевременного информирования пользователей о предстоящем окончании поддержки Windows 10.

Помимо указания даты окончания бесплатной поддержки Windows 10 и преимуществах Windows 11, в некоторых рекламных материалах также содержится и иная информация, в частности, реклама мобильных устройств Copilot+ PC, но и на это у Microsoft есть ответ — как оказалось, это всего лишь рекомендация и один из способов заинтересовать пользователей в переходе на Windows 11.

Источник фото: Windows Latest

Конечно, далеко не все клиенты Microsoft благосклонно воспринимают подобную тактику, но софтверный гигант вряд ли изменит свою стратегию в ближайшее время, так как пользователи не спешат переходить на Windows 11, предпочитая оставаться на проверенной Windows 10.

Дата окончания бесплатной официальной поддержки Windows 10 известна — этот момент настанет 14 октября 2025 года. Чтобы получать обновления для Windows 10 и дальше пользователи смогут заплатить дополнительные 30 долларов за год, поискать обходные пути или смириться с отсутствием апдейтов.