Обновление решает целый ряд проблем.

Компания Microsoft, выполняя свои обязательства по выпуску обновлений для Windows 10, несмотря на развёртывание активной рекламной кампании по переманиванию пользователей в Windows 11, продолжает выпускать апдейты для более старой версии ОС — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант выпускает обновление KB5046714, содержащее ряд исправлений и улучшений, для Windows 10 22H2.

Источник фото: PC World/Microsoft

Апдейт KB5046714 для Windows 10 22H2 (номер сборки 19045.5198) приносит следующие нововведения:

исправлена проблема с сохранением ярлыков Win32 при резервном копировании списка приложений в облаке;

исключён баг, приводящий к перемещению файла вместо копирования при его перетаскивании в облаке;

устранена ошибка, приводящая к невозможности активации Windows после замены материнской платы;

решён вопрос с зависанием Windows в процессе использования принтера с протоколом IPP;

обновлены профили для определённых операторов мобильной связи.

В настоящее время Microsoft не имеет данных относительно ошибок, которые наблюдаются после установки обновления KB5046714. Апдейт можно загрузить из Центра Обновления Windows или через официальный сайт Microsoft.