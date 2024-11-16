Новая линейка должна быть представлена в ноябре.

Бренд iQOO готовится к запуску своей новой серии смартфонов iQOO Neo10, включающей как стандартную модель, так и вариант Pro, публикуя изображение одной из новинок, а информаторы рассказывают о характеристиках новых моделей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На опубликованном производителем изображении, смартфон серии iQOO Neo10 предстаёт в оригинальном двухцветном исполнении, сочетающем в себе серебристый и оранжевый оттенки, а также чуть изменённым по сравнению с предшественником модулем камеры, немного выступающим над корпусом и включающим в себя два объектива. Также видна надпись «OIS», что подразумевает поддержку оптической стабилизации изображения.

По данным информатора Digital Chat Station, смартфоны линейки iQOO Neo10 будут оснащёны двойной камерой, антибликовым стеклянным покрытием на тыльной стороне, дисплеем 8T LTPO, обеспечивающим повышенную энергоэффективность и плавную работу, среднюю рамку, изготовленную с использованием новых технологий и материалов, выделенным чипом для улучшения графики и быстрой 120-Вт зарядкой. Также новинкам приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6100 мА·ч.

Информатор Experience more сообщает, что модель iQOO Neo10 Pro обзаведётся 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX921 и поддержкой оптической стабилизации изображения, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным объективом Samsung JN1, а смартфон iQOO Neo10 получит 50-Мп основную камеру и 8-Мп сенсор.

Ожидается, что iQOO Neo10 Pro будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9400, а iQOO Neo10 обзаведётся чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Обе новинки должны дебютировать к концу текущего месяца.